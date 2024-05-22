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Politika

AK Partili Sırakaya: Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 'Filistin, uluslararası camiada tanınmış, bağımsız ve egemen bir devlet olarak hak ettiği konumu elde edene dek Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
AK Partili Sırakaya: Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz
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Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına dair açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

"1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, egemen, coğrafi bütünlüğü sağlanmış ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin tanınması, uluslararası toplum için siyasi, stratejik, adil, meşru bir yükümlülük, vicdani ve ahlaki bir gerekliliktir. Filistin halkına yıllardır uygulanan zulüm ve haksızlığın sona ermesi ve Filistin'in uluslararası camiadaki yerini alması adına tüm devlet ve hükümetleri başta Gazze olmak üzere Filistin'de kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için her türlü çabayı göstermeye davet ediyoruz. Filistin, uluslararası camiada tanınmış, bağımsız ve egemen bir devlet olarak hak ettiği konumu elde edene dek Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

  • Ak Parti
  • Filistin Halkı
  • Uluslararası Camia

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