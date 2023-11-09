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Politika

AK Parti'li Sırakaya'dan skandal rapora tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu'nu eleştirerek, 'Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
AK Parti'li Sırakaya'dan skandal rapora tepki
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Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu'nun raporunun, AB'nin, Türkiye'ye yönelik stratejik bakış açısından uzak, vizyonsuz ve Türkiye'yi AB'den kopartma gayretinde olan yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

"Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz" değerlendirmesinde bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Gazze'deki insanlık dramına karşı duruşunun, AB'nin yaklaşımına ters düştüğünün ifadesi, raporun objektiflik ve vicdanlardan uzak oluşunun en somut göstergesidir. Türkiye, demokrasi ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne, raporlara bağlı-bağımlı değil, temel insan hak ve özgürlüklerine verdiği büyük kıymetle devam edecektir."

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