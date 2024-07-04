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Politika

AK Parti'li Sırakaya'dan UEFA'nın Merih Demiral soruşturmasına tepki: Beyhude bir davranış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, '(Bozkurt işareti) Bu sembolden kendilerine göre bir faşist, ırkçı anlam çıkarmaları beyhude bir davranış. Türk tarihiyle ilgili bilgisi olmayan kesimlerin kendi tarihlerinden mütevellit meydana getirdikleri yorumlar kesinlikle kabul edilemez.' dedi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
AK Parti'li Sırakaya'dan UEFA'nın Merih Demiral soruşturmasına tepki: Beyhude bir davranış
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UEFA'nın Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması başlatmasına ilişkin AA muhabirine konuşan Sırakaya, Türkiye'nin, Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile oynadığı maç öncesinde, Avusturya taraftarlarının, "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklindeki tezahüratlarını görmezden gelen Alman siyaseti ve UEFA'nın, Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretine soruşturma açmasını çok manidar bulduğunu söyledi.

Bozkurt işaretinin Ergenekon Destanı'ndan itibaren topluma mal olmuş bir sembol olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Bu sembolden kendilerine göre faşist, ırkçı anlam çıkarmaları beyhude bir davranış. Türk tarihiyle ilgili bilgisi olmayan kesimlerin kendi tarihlerinden mütevellit meydana getirdikleri yorumlar kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Sırakaya, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bütün Avrupa ülkelerinde aşırı sağın yükselişte olduğunu gördüklerini belirtti.

Batı'nın kendisinden çıkan ırkçılık virüsünü başka ülkelere isnat etmeye çalışan anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bunlar, siyasetteki varlıklarını sporda lobi oluşturma ve Türk Milli Takımı'nın önünü alma anlamında davranışlar... Siyaseti, spora alet ederek Türk Milli Takımı'nın önünü kesme gayreti olarak gördüğümüz davranışlara karşı AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti ve Dışişleri Bakanlığı olarak tepkimizi gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Avrupa'da 5,5 milyona yakın vatandaşımız yaşıyor. Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var. Vatandaşlarımızı, milli takımımıza gösterdikleri yakınlık, destek dolayısıyla yürekten kutluyorum."

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