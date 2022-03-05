AK Partili Subaşı: 6+1 milletsiz ittifak, transatlantik ittifakının maşası olmuşlar, haberleri yok

AA 5 Mart 2022 Cumartesi 18:56 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:57

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 10. gününde geçici ateşkes olsa bile kan akmaya devam ettiğini belirtti.



Subaşı, dün saldırıya maruz kalan CNN Türk ekibine ve tüm basın mensuplarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ukrayna'dan Türk vatandaşların getirilmesinin devam ettiğini kaydeden Subaşı, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Türkiye'ye teşekkür ederken, Rusya yetkilileri Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılarken, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Türkiye'ye övgü dolusu sözler sarf ederken, NATO, AB ülkeleri ve bu ülke liderleri Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çabalarından dolayı tebrik ederken, maalesef 6+1 milletsiz ittifakın temsilcileri adeta akıl tutulması içerisinde, ya ne dediklerini bilmiyorlar ya da bilerek saçmalıyorlar." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen yaz yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dün hem iş dünyasını tehdit ettiğini hem de Cumhurbaşkan Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzettiğini belirten Subaşı, "Yazıklar olsun diyorum, yuh olsun diyorum. Allah'a havale ediyorum bu yalancı ve iftiracı kirli siyasetin taşeronlarını." dedi.

Subaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş ittifak ve bu ittifakın bileşenleri aynaya bakmışlar, kendilerini görmüşler. 6+1 milletsiz ittifak, transatlantik ittifakının maşası olmuşlar, haberleri yok. Kafaları NATO'cu olmuş, haberleri yok. Bunlar ne demokrasi istiyorlar ne bağımsız güçlü Türkiye istiyorlar. Bunlar zayıf, güçsüz, mandacı zihniyete ait bir yönetim tarzı istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e, milletsiz ittifakın bileşenlerine sesleniyorum: Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birilerine benzetecekseniz, 'Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. Egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir.' diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzetin. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birilerine benzetecekseniz, Türklere Anadolu'nun kapısını açan kahraman Alparslan Bey'e, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'e, batmakta olan Osmanlı Devleti'nin batışını 33 yıl geciktiren Sultan 2. Abdülhamid Han'a, 'Yeter söz milletindir.' diyerek CHP'nin tek parti diktatörlüğüne son veren merhum Adnan Menderes'e, merhum Turgut Özal'a ve Necmettin Erbakan'a benzetin."