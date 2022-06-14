AK Partili Taşkın: Terör örgütü, sivil görünümlü militanlarını sahaya sürüyor

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadelenin kesintisiz devam ettiğini, emperyalistlerin tetikçiliğini yapan bölücü terör örgütüne, tarihin en ağır darbesini indirdiklerini söyledi.

Dökülen her damla şehit kanının hesabının misliyle sorulduğunu belirten Taşkın, "Terörle mücadelede bu kadar ağır bedeller ödediğimiz bir zamanda, bebek katili terörist başı için yürüyüş yapmak isteyenleri de en ağır şekliyle lanetliyorum. Çok çirkin bir şekilde polisimize yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'i de kınıyorum." diye konuştu.

Terör örgütünün, sivil görünümlü militanlarını sahaya sürme gayretinde olduğunu vurgulayan Taşkın, "Ancak devletimiz de aziz milletimiz de Anayasa ve yasalarımız da asla buna müsaade etmez. Bu gösterileri yapanlar, bebek katili terörist başı için slogan atanlar, hukuk önünde yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir." ifadesini kullandı.