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Politika

AK Partili Tunç'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'a sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosunun (AP) 2021 Türkiye Raporu'ndaki asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
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Tunç, AP'nin tavsiye kararı niteliğindeki 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rapordaki asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu kaydeden Tunç, "Türkiye, demokrasi düşmanı darbecileri tasfiye eden, yaşam hakkını korumak için terörün her türü ile mücadelede başarılı olan, vesayetçileri tarihe gömerek hukukun üstünlüğünü tesis eden bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Tunç şunları da kaydetti:

"Aday ülke Türkiye'nin yanında olması gereken Avrupa'nın, Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması gerekirken terör örgütü destekçilerinin Türkiye gerçeklerini çarpıtan propagandasından etkilenmesi talihsizliktir. Raporda eleştiri konusu yapılan Türkiye'nin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularındaki tutumu, tamamen uluslararası hukukun kurallarına uygun bir tutumdur."

  • Avrupa Parlamentosu
  • AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç
  • Türkiye

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