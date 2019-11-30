AK Partili Turan: 2020 bütçesi harcama değil, yatırım bütçesidir

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan İçişleri Bakanlığı ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ilgilendiren konular ile gazi ve şehit unvanlarının derneklerin isimlerinde izinle kullanılması, ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılması gibi önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Teklifin, uzlaşı ve mutabakat içinde önümüzdeki hafta yasalaşmasını istediklerini dile getiren Turan, "Bitmezse 2020 yılı Bütçe görüşmelerinden sonra devam edilecek." dedi.

Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin 9 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıyla başlayıp 20 Aralık'ta tamamlanmasının planlandığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Planlanan toplam bütçe 1 trilyon 95 milyar 461 milyon 69 bin lira. 2020 yılı bütçesi bir harcama değil, adeta bir yatırım bütçesidir. AK Parti iktidarları olarak, milletimizin teveccühüyle bu yıl 18. bütçemizi yapıyoruz. Hiçbir partiye bu kadar uzun süre bütçe yapma imkanı nasip olmamıştı. Milletimize müteşekkiriz.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi; sürdürülebilir büyüme, fiyat istikrarı, mali disiplini kararlılıkla devam ettirmek gibi hedeflerle, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak sosyal ve tarımsal desteklere, eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda yapılacak yatırımlara ayrılan kaynakları içeriyor. Şimdiden milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; tüm partilerimize ve milletvekillerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."