AK Partili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihine ilişkin konuşan Turan, "Haziran seçimlerinden şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hangisi katılımı artırır, hangisi artırmaz bunu tartışalım diyoruz. Hac meselesi var, okulların tatili meselesi var, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanımına imkan verecek tarih bulalım' diyoruz." dedi.

"TARİHİ İLERİ ATMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Anayasanın 18 Haziran'dan daha ileri tarih verme imkanı sunmadığını belirten Turan, "Geri gelmek konumundasınız. O zaman da diyorum ki 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Ortaya çıkan tarihler belli. Ancak Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla 360 vekille bu konu görüşülür tarih belirlenebilir' diyor." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİM KARARI ALABİLİR"

"Muhalefet daha biz konuşmadan, adım atmadan 'Asla Meclis'e gelmeyin, biz nisandan sonraki seçime evet demeyeceğiz' dediler. Anayasa'nın 116. maddesindeki ilk fıkrayı kapattılar." diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bir şey kalıyor. İkinci madde de diyor ki 'Cumhurbaşkanı kararıyla seçim kararı alınabilir' diyor. Biz Anayasanın verdiği yetkiyle cumhurbaşkanımızın 18 Haziran değerlendirilip hem okul hem tatil hem ramazan hem kurban hem hac dönemine gelmeyecek şekilde iki tur hesap ederek bir adım atması lazım diye düşünüyoruz.

Bunun da tarihini aklı olan herkes makul bir şekilde değerlendirir diye düşünüyorum. "