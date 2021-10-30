AK Partili Turan: İhracatın tabana yayılmasını amaçlıyoruz

DHA 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:32 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:32

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin salgın şartlarına rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini belirtti. Turan, "Küresel konjonktürden, salgından dolayı tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım sıkıntılar elbette yaşanıyor. Ancak ihracatı artırmak, ekonomik büyümedeki ana hedeflerimizden biri. İhracatçılarımıza birtakım kolaylıklar sağlanması, ihracatın artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatın kolaylaştırılmasını, tabana yayılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

19 MADDELİK TEKLİF GENEL KURULDA

Turan, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda 19 maddelik 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmeyi planladıklarını belirterek, "Teklifle, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için, ihracatçılarımıza da yük olmadan, önemli adımlar atılıyor. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi gibi önemli bir işleve sahip olacak serbest bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca teklifte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi düzenlemeler de mevcut. Komisyon görüşmeleri öncesi tüm partilerimizi ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Katkılarını ve tekliflerini değerlendirdik. Komisyon görüşmeleri de gayet olumlu geçti. Bu uzlaşı anlayışının Genel Kurul görüşmelerine de yansımasını ve bu hafta teklifin yasalaşmasını temenni ediyoruz. Şimdiden ihracatçılarımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

'MİLLETİN BÜTÇESİ'

Turan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin de devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hafta komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarımızın ve ilgili kurumlarının bütçeleri görüşülecek. Milletimizin bize emanetinin ağırlığının farkındayız. Bu yüzden hazırladığımız bütçeleri 'milletin bütçesi' olarak ifade ediyoruz. Bütçe komisyon görüşmelerinin karşılıklı nezaket içinde verimli geçmesini ümit ediyoruz" dedi.