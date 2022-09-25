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Politika

AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel, hodri meydan

AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda çağrıda bulundu. Turan, “Aday ol kardeşim! Gel, hodri meydan! Aday ol! Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün” dedi.

IHA25 Eylül 2022 Pazar 17:23 - Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda çağrıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bugün gördük ki Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'Yanımda mısınız değil misiniz?' demiş. Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulmadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibine, kendi partisine 'Yanımda mısınız?' der mi? 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var? Sana güvenmeyenle ne işin var? Seninle yürümeyenle ne işin var? Bir insan ekibine benimle misiniz der mi? O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki, yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin değil misin diyor. Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim! Gel, hodri meydan! Aday ol! Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün" dedi.

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