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Politika

AK Parti'li Turan'dan muhalefete sert eleştiri: Siyaset yaparken hiçbir değer tanımıyorlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin, '6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı' iddiasına yönelik söylemini, 'Birileri siyaset yaparken hiçbir değer, ilke tanımıyor' sözleriyle eleştirdi.

AA13 Aralık 2022 Salı 17:46 - Güncelleme:
AK Parti'li Turan'dan muhalefete sert eleştiri: Siyaset yaparken hiçbir değer tanımıyorlar
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Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesinin, hiçbir insanın kabul etmeyeceği müessif bir olay olduğunu ancak bunun üzerinden kampanya başlatıldığını söyledi.

Bu kampanyayla adeta bütün Müslümanların suçlu ilan edildiğini anlatan Turan, bir kesimin de bu olay üzerinden içindeki "Kur'an-ı Kerim ve İslam kinini kustuğunu"; tüm kurum ve cemaatleri hedef tahtasına oturttuğunu belirtti.

Muhalefetin bu konudaki söylemini "Birileri siyaset yaparken hiçbir değer, ilke tanımıyor" sözleriyle eleştiren AK Parti'li Turan, "Tilki nutuk vermeye başlamışsa gözünüz kümeste olsun. Birileri tilki rolünde bize ahlak nutukları atıyor." dedi.

Kimin ne niyette olduğunu bildiklerini ve gördüklerini ifade eden Turan, "Bugüne kadar yaşadıklarımız bunu bize öğretmeye yeter de artar bile. Aklını Almanya'dan alanların, parayı İngiltere'den bulanların, desteği ABD'den bekleyenlerin bize verebileceği hiçbir akıl da nasihat da olamaz." diye konuştu.

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