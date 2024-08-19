Turan, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada, Türkiye'deki kullanıcıların Filistin'e destek veren paylaşımlarının engellendiğini belirtti.

"Siyonist zihniyet sadece Gazze'yi ve Filistin'i işgal etmiyor. Aynı zamanda bütün dünyayı kendine esir etmeye, tahakküm altına almaya çalışıyor." ifadesini kullanan Turan, soykırım ve savaş suçlarının çeşitli sansür ve engellemelerle gizlenmeye çalışıldığını vurguladı.

"ORTAYA ATILAN BİRER YALAN"

Gazze'de öldürülen gazeteci ve medya mensuplarının sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Hasan Turan, "Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 40 binden fazla insanı katleden bu canilerin cinayetlerini dünya kamuoyundan kaçırmak için uyguladıkları iç sansür ve baskı, özgürlük ve insan hakları gibi cilalı sözlerin sadece siyonist emelleri korumak ve gerçekleştirmek için ortaya atılan birer yalan olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, başta ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere Batı ülkelerindeki medya çalışanlarının, akademisyenlerin, öğrencilerin, protesto düzenleyenlerin soykırım yapanları ve onları destekleyenleri ifşa ettiğini belirtti.

Küresel iyiliğin ve vicdanın, küresel kötülüğü yeneceğinin altını çizen Turan, "Bir süre önce ülkemizde erişim yasağı getirilen Instagram, verdiği taahhütlere uymayarak yeniden sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında Filistin'e destek veren ve katiller sürüsü İsrail'i eleştiren, protesto eden hesaplara sınırlama getirmeye, paylaşımları kaldırmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

'HESAPLARIMIZI ASKIYA ALALIM' ÇAĞRISI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin uğradığı suikastla şehit edilmesinin ardından yayımladığı mesaja ve videoya Instagram tarafından erişim engeli getirildiğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Instagram, hesaplara getirdiği kısıtlamalarda da açıkça siyonizm propagandası yapmakta ve eli kanlı teröristleri savunmaktadır. Kendi çıkarları ve bozuk zihniyetleri çerçevesinde dünyayı şekillendirme hevesinde olan bu emperyalist tutum ve düşünce ile her türlü platformda mücadelemiz sürecektir. Sosyal medyadaki bu teröre, faşist tutuma tepki olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdalısı, Gazze'deki katliama, soykırıma karşı ortak bir bilinçle hareket etmeliyiz. Gerekirse hesaplarımızı askıya alalım, açacağımız 'hashtaglerle' protestolarımızı ortaya koyalım."

Hasan Turan, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarının engellemelerine ve kısıtlamalarına herkesin tepki göstermesini ve protesto etmesini istedi.