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Politika

AK Partili vekil Karahocagil'den altılı masaya ''Ortak Politikalar Mutabakat Metni'' eleştirisi

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne yönelik, 'Onlar, Avrupa'yı, ABD'yi, HDP'yi, PKK'yı, FETÖ'yü, şer odağı LGBT lobilerini memnun etmek için ellerinden geleni yapmışlar.' dedi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
AK Partili vekil Karahocagil'den altılı masaya ''Ortak Politikalar Mutabakat Metni'' eleştirisi
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Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın niyetinin ülke lehine çalışmak değil, küresel güçlere hizmet etmek olduğunu savundu.

Altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne işaret eden Karahocagil, "Altılı masanın yayınlamış olduğu bu metnin ana fikrini söylemem gerekirse; onlar, Avrupa'yı, ABD'yi, HDP'yi, PKK'yı, FETÖ'yü, şer odağı LGBT lobilerini memnun etmek için ellerinden geleni yapmışlar diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Altılı masanın mutabakat metnindeki, "Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz." ifadelerine değinen Karahocagil, şunları kaydetti:

"2002 yılı öncesi yani AK Parti hükümetine kadar eğitim alanı ideolojik çatışma alanı değil miydi? Başörtüsü yasakları, katsayı uygulaması, imam hatip okullarının kapatılması, fikirlerini söyleyen ya da dayatılan ideolojilerinize karşı gelenlere soruşturma açan, öğrencileri, öğretmenleri eğitimden uzaklaştıranlar kimlerdi? Tabii ki muhalefetin ağa babalarıydı. Bunu yıkan zaten AK Parti hükümetinin ortaya koyduğu politikalardır. Bu dayatmaları biz yıktık. Bunların gözleri o kadar kör, akılları o kadar tutulmuş ki 20 yıldır yapılanları görmezden gelmeye çalışıyorlar. 2000'li yılların başına kadar olan zamandan bahsediyorlar, farkında değiller. Bizler AK Parti olarak, o yıllardaki ideolojik dayatmaları 20 yılda uyguladığımız politikalarla zaten sonlandırdık."

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