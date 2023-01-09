AK Partili vekilden tepki: 6 kişinin idare edeceği birini mi arıyorlar

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, altılı masa adayının kazanması halinde, "Genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklar" açıklamasını hatırlattı.

Bunun, parlamenter sistemdeki çoklu koalisyon hükümetlerini hatırlattığını, eski sisteme bir geri dönüş olacağını dile getiren Güneş, "Eskiden çok partili koalisyonlarda olduğu gibi bunların her birine belli bakanlıkları verecekler. Herkes o bakanlığı talan etmek, kadrolaşmak için uğraşacak. Kaybeden yüce milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti olacaktır." diye konuştu.

"Bunlar, Türkiye'yi yönetecek lider mi yoksa 6 kişinin idare edeceği birini mi arıyorlar" diye soran Güneş, "Bütün milletimiz otobüse binecek. Otobüsün şoförünün karar verme yetkisi olmayacak. Gaza mı basacak, frene mi basacak, kaçıncı viteste gidecek, sağa mı sola mı gidecek, bunların hepsine arkasında oturan 6 kişi karar verecek. Milletimiz, bu otobüsün nasıl gideceğini nasıl kestirebilir?" ifadesini kullandı.

AK Parti'li Güneş, Türk milletinin en isabetli kararı vereceğini belirtti.