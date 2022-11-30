AK Parti'li Yayman: Üç harfli marketlerin zamları asla kabul edilemez

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı adayı halen belli olmayan altılı masanın, bu kez milletin karşısına "güçlendirilmiş parlamenter sistem" adı altında çıktığını söyledi.

Son 5 yıldır "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vadeden altılı masanın, yarı başkanlık modeli bir sistemi önerdiğini dile getiren Yayman, "Bunu neye dayanarak yaptılar, kime danışarak, kiminle istişare ederek bu noktaya geldiler anlamak güç." diye konuştu.

Altılı masadaki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasını "aşık atışması" olarak nitelendiren Yayman, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." sözünü anımsattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Ağıralioğlu'na, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker" karşılığını verdiğini ifade eden Yayman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın, "adı konmayan bir kulak çekme" olduğunu belirtti. Yayman, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözlerinin ise tartışmaya benzin döktüğünü dile getirdi.

Adaylık tartışmasının, altılı masada fikir birliğinin olmadığını ortaya koyduğunu vurgulayan Yayman, "Anayasa değişikliği önerileri de altılı masanın Türkiye'yi ileriye götürme değil, statükoyu, eski Türkiye'yi, krizi, kaosu, önceleyen bir anayasa vaadi." görüşünü paylaştı.

Zincir marketlerle ilgili tartışmalara da değinen Yayman, "Üç harfli marketlerin milletimizi cendere altına alan zamları asla kabul edilemez. Zincir marketlerin, milletimizi ezmeyi amaçlayan, milletimizi her gün bir şok dalgasına tutan fiyat artışları doğru değil. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi milletimizi zamlara, hayat pahalılığına, enflasyona asla ezdirmeyeceğiz ve üç harfli marketlere yönelik milletimizin menfaatlerini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- HAMUR-TUTAK-PATNOS KARA YOLU HİZMETE AÇILIYOR

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunun, yarın hizmete açılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Batıda ne varsa doğuda da aynısı olacak" dediğini belirten Çelebi, "Yol medeniyettir" anlayışıyla Ağrı'ya hizmete devam edeceklerini aktardı.

Çelebi, ayrıca Ağrı'nın kültür, turizm, tarih ve doğal güzellikleriyle anılması ve var olan potansiyelinin tüm ülkeye yayılması için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.