AK Partili Yayman'dan Pervin Buldan'a sert tepki: Yıkım sizin kafanızda

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü olduğunu, AK Parti'nin mensubu olmaktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten şeref duyduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Cumhuriyet, yüz yıllık bir yıkım projesidir." şeklindeki sözlerine tepki gösteren Yayman, Buldan'ın sözlerini kınayarak bu sözleri kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.



Cumhuriyetin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayan Yayman, cumhuriyete söz söylemenin "hadsizlik olduğunu" vurguladı.

Yayman, "İnsan bir kere aynaya bakar. Bu ülkenin polislerini, askerlerini şehit edenler, çıkmışlar, cumhuriyetimize söz söylüyorlar. Siz bu Cumhuriyetin vatandaşı değil misiniz? Eleştiri hakkınızı kullanabilirsiniz ama ne demek 'yüz yıllık yıkım projesi'. Yıkım sizin kafanızda. Yıkım sizin satılmış zihinlerinizde. Siz kimsiniz? Bu cesareti kimden alıyorsunuz? Size sufle verenler kimler, çıkın açıklayın."dedi.

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU"

Yayman, Buldan'ın cumhuriyete yönelik sözlerine CHP'den tepki gelmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övüneceksiniz hem Cumhuriyetin ilanından önce kurulduğunuzu ifade edeceksiniz hem de Cumhuriyet hakkında söz söylendiğinde dut yemiş bülbüle döneceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? 6'lı masanın gizli ortağı HDP'lileri küstürmemek için mi böyle bir takiye yapıyorsunuz? Aynı şekilde kendisine vatansever diyen İYİ Parti ve Meral Akşener'in bu konuda ne diyeceğini bütün kamuoyu merak etmekte."

- "CHP 'BAŞÖRTÜSÜ' KONUSUNDA MIZIKÇILIK YAPIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretlerini eleştiren Yayman, Cumhurbaşkanlığının yolunun Washington ve Londra'dan geçmediğini, Türkiye'nin 81 ilinden geçtiğini söyledi. Yayman, "Kayıp 8 saatle ilgili de CHP sözcülerinden milletimizi ikna edecek bir cevap bekliyoruz." dedi.

AK Parti'nin başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi vereceğini anımsatan Yayman, CHP'nin başörtüsü konusundaki tutumunu eleştirdi. Yayman, "Bir gün 'Biz bu sorunu çözeceğiz' diyor. Diğer gün 'Hadi gelin beraber çözelim' denildiğinde de mızıkçılık yapıyor, ben oynamam diyor. Milletimiz bütün bunları görmekte." diye konuştu.

Yayman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının reklam arasında söylediği sözleri eleştirdi. Yayman, "Refahyol hükümetini ben yıktım demesi, yılar sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Akşener; kral çıplak. Bu sözleriniz hakkında aziz milletimiz sizden cevap beklemekte." ifadelerini kullandı.