AK Partili Yazıcı: İller tamam sıra ilçelerde

AK Parti’nin ilkelerin ve ilklerin partisi olduklarını vurgulayan Yazıcı, “Partinin duruşunun merkezinde ve temelinde insan var. İnsanı görmeyen, gözetmeyen hiçbir faaliyetin başarı şansı yoktur. AK Parti’nin siyaset anlayışında herkes bulunduğu yerin hakkını vermekle mükelleftir” şeklinde konuştu. Yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yazıcı şunları söyledi: Adaylık süreci il ölçeğinde bitti, ilçeler devam ediyor. Adaylık sürecinde etik kurallara aykırı davranmamak şartıyla insanlar meziyetlerini tanıtıcı iş ve eylemde bulunabilirler. Dolayısıyla, şimdi hedef 31 Mart’ta 2019’da en yüksek oyu alacak şekilde, belediye başkanlığını yeniden AK Parti kadrolarına sağlamak için çalışmaktır.