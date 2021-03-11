11 Mart 2021 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 12:51

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

SİYASİ PARTİLER YASASI

Siyasi partiler yasasında çalışma henüz sonuçlanmadı ama formül aranıyor. Seçimler 2023'ten önce yapılacak, yapılan değişiklikler 1 yıl içinde uygulanmaz şeklinde bir düzenleme var. Dolayısıyla seçimlerden 1 veya 1 buçuk yıl önce tamamlanması bekleniyor.

SEÇİM BARAJI NASIL AYARLANACAK?

Türkiye'de yüzde 10 barajı uygulanıyor. Dünyada en yüksek barajı uygulayan ülke Türkiye... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir. Bunların denetlenmesi, takip edilmesi gibi konular Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek.

PARTİLERE HAZİNE YARDIMI

Bu düzenlemelerle anlaşılır olmayı, sadeyi, karışık pozisyonlar oluşturmaktan yana değiliz. Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak. Barajı geçen hazine yardımı alabilecek. Parti kapatmayı ortadan kaldırıp yada ıskalayıp sadece hazine yardımını kesmek şeklinde bir algı oluşmasın. Parti kapatma anayasal bir düzenlemedir. Bir uslandırma amaçlı olarak, kapatma son ve güçlü bir yaptırım.

Kapatma seçeneği bir tarafta kalmak üzere, bazı durumlarda hazine yaptırımının kesilmesi şeklinde bir yaptırım uygulanabilir mi? Hazine yardımının kesilmesine kısmen veya tamamen hüküm verebilir de... Kapatma istemi olmaksınız hazine yardımı kesilsin şeklinde bir iddianame düzenleyebilir mi cumhuriyet başsavcılığı şeklinde bazı kanaatler var.

YENİ PARTİLERİN SEÇİMLERE GİRME ŞARTI

Bizim mevzuatımızda siyasi partilerin grubu TBMM çalışmalarına ilişkin önemli bir müessesedir. Meclis çalışmaları için bir şarttır. Bu şartı seçime girme şartı olmaktan çıkartmak lazım. Esas olan siyasi partinin örgütlenmesidir. Bu örgütlenmeyi tamamlamışsa o siyasi parti seçime girebilecek. Siyasi ahlakı korumak lazım, parlamentoyu korumak lazım. Grup, siyasi partilerin TBMM çalışmalarıyla ilgili bir komisyondur. Siyasi partiler örgütlenmişse ona seçimi girme şansı tanımak lazım.