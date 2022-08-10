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Politika

AK Parti'li Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun ''seçmen bilgileri açıklaması''na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen bilgilerine ilişkin açıklamasının arızalı olduğunu, seçmen bilgilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'yla koruma altında bulunduğunu belirtti.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
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Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yazıcı, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'de bile yok.' söylemi her açıdan arızalı. Seçmen bilgileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'yla koruma altındadır. İhlal eden suç işlemiş olur. Bilmeden ihlal bilgisizliği, bilerek icrası suç işleme kastını gösterir."

YSK'nin çok partili demokratik hayatın vazgeçilmez bir kurumu olduğunu belirten Yazıcı, Kurul'un bugüne kadarki seçimleri yasalara, nesnel kriterlere göre başarıyla yürüten, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan anayasal kurumların başında geldiğini bildirdi. Yazıcı, "Bu bir gerçektir. Hiçbir söylem bu gerçeği değiştirmez." ifadelerini kullandı.

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