AK Partili Yıldırım: 2025 enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak

Yıldırım, Antalya'nın Aksu ilçesinde "Şehir Buluşmaları 2023" programı kapsamında tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Yıldırım, Antalya'nın Türkiye'ye katma değer sağlayan, tarım sektörü gibi dünyada gittikçe önemi artan stratejik hale gelen bir sektörde yüzleri güldürdüğünü belirtti.

Teknoloji gelişmesine rağmen toprağın öneminin her zaman yerini koruduğunu söyleyen Yıldırım, Antalya'nın turizmin yanı sıra tarımda da önemli bir kent olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılını geride bıraktıklarını anlatan Yıldırım, "17 seçimi geride bıraktık. Her seçimde milletimiz sevabımızla, günahımızla karnesini verdi. Her seçimde yüzümüzü size karşı 'ak' eyledi. 21 yıllık iktidarın yaptıkları da çok var ama yapamadıkları da var. Demokrasi tarihinde AK Parti döneminin bir başka örneği yok. Bir insan ömrünün dörtte birinden fazla süredir bizimle berabersiniz. Birlikte yol yürüyoruz. Siz göndermeden biz bir yere gidecek değiliz. Kararı verecek sizsiniz yerelde de genelde de." dedi.

"AY YILDIZLI BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEDİK, EZANLARI DİNDİRMEDİK"

Milletin her seçimde "Biz Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz." dediğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Millete ne kadar şükran duysak azdır. Bölge ve dünya zor şartlardan geçiyor. 21 yılı geride bıraktık ama başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. İktidarımızın ilk yılında vesayet odakları Balyoz, Ergenekon gibi dayatmalarla iktidarı alaşağı etmeye çalıştılar. Ardından 2008-2009 ekonomik krizi. 2014'te enflasyon yüzde 5'in altına düştü. Türkiye'nin bu sıçrayışı üzerine yine düğmeye bastılar. Gezi olaylarını başlattılar. Bunun da üstesinden geldik. Ardından 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ile karşımıza çıktılar. En son da 15 Temmuz hain darbe girişimini yapmaya çalıştılar. Biz, ay yıldızlı bayrağı yere düşürmedik, ezanları dindirmedik. Alçaklara hak ettiği dersi verdik. Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu toprakları hiç kimsenin ellerinden alamayacağını söyledi. Hainlere hak ettiği dersi veren bu yüce milletin bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum."

Kovid-19 salgınının ardından bütün dünyada bir belirsizlik yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Salgın felaketi bir şekilde bütün dünyanın düzenini bozdu. Öngörülebilirlik kayboldu, belirsizlik hakim oldu. Krizleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. İşte biz 6 Şubat'ta dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük felaketle karşılaştık. 13 milyon insanın doğrudan etkilendiği bu felaket - bunu samimiyetle söylüyorum - başka bir ülkenin başına gelseydi hiçbir şey yapamazlardı. Ama hamdolsun bu millet ve başındaki bu devlet öylesine hızlı hareket etti ki zamanla yarıştık. Orada enkaz altındakilerin, yardıma ihtiyaç duyanların imdadına saatler içinde yetiştik."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna ve Rusya ile 40 milyar doların üzerinde ticaretlerinin olduğunu anlatan Yıldırım, "İki ülkenin savaşa girmesiyle bu durum olumsuz etkilendi. Tabii savaşın getirdiği güvenlik sorunu da var. Her an bu savaş yayılabilir. Ukrayna ve Rusya'ya binlerce kilometre uzaktakiler savaşın devam etmesini istiyor. Çünkü yeni silahlarını, teknolojilerini deniyorlar. Kafkaslar, Avrasya coğrafyasına ve Türkiye'ye bu savaş üzerinden mesaj vermeye çalışıyorlar. Bir yandan komşumuz Yunanistan'ı cesaretlendiriyorlar. İstiyorlar ki bu bölgede istikrarsızlık olsun, terör devam etsin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörü artık yerinde imha ettiğine işaret eden Yıldırım, insanların artık Hakkari, Şırnak, Van'a rahatlıkla gidebildiğini, turizmini, ticaretini gerçekleştirebildiğini vurguladı.

"ENFLASYON 2025'TE TEK HANEYE DÜŞECEK"

Türkiye'de alın teri dökenin, üretenin karşılığını aldığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon' diye bir sorunumuz var. Bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe üretenler mutlaka karşılığını alıyor. Bunu görüyoruz. Erzincan'a da Sivas'a da Kars'a da gittim. Her yerde üretici memnun. Çünkü enflasyon olsa bile ürünü de o derece para ediyor. Sabit gelirliler en fazla etkileniyor. Onların da yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. 3 yıllık ekonomi programı açıklandı. Enflasyonla mücadele birinci konu olarak gündeme oturdu. Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür bir gerilemeye şahit olacağız ve 2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak. İnşallah başka öngörülmedik bir gelişme olmaz ise çünkü bölge fokur fokur kaynıyor. Bunu başaracağız. Siz, bize güvenmeye devam edin. Üretmeye devam edin, karşılığını her zaman alacaksınız."

Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

