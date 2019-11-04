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AK Partili Yılmaz: Bütün ülkeler elini taşın altına koymalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Mülteci meselesi, insanlık meselesidir. Uluslararası hukuk içerisinde bütün ülkelerin elini taşın altına koyması lazım' dedi.

  • ANKARA(STAR)
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Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, insani yardım konusunda Türkiye'nin dünyada liderlik yapan bir ülke olduğunu belirtti.Yılmaz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nerede mazlum varsa elinden gelen yardımı yaptığına işaret ederek, “Biz milletimiz, devletimiz ve sivil toplumumuzla tarihi bir imtihanı çok başarıyla yerine getirdik. Mülteci meselesi insanlık meselesidir. Uluslararası hukuk içerisinde bütün ülkelerin ellerini taşın altına koymaları lazım" diye konuştu.
 
Yılmaz, “Avrupa başta olmak üzere uluslararası toplumun iyi imtihan verdiğini söyleyemeyiz. Bir taraftan çok büyük sözler söyleyip sahaya gelince de yapmadıklarını görüyoruz. Bu da bütün insanlığın gözü önünde cereyan ediyor” dedi.
 
BİLGE HÜKÜMET
 
Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kaplan, "Bana uzanacak el yok mu?" diyen herkese yardım edeceklerini belirtti. İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fahad Adab da "Görkemli Türkiye Devleti yüce başkanı, harika insanları ve bilge hükümetinin yaptığı iyiliği, biz ve bütün Müslümanlar yıllar boyu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
 
Uluslar arası İnsani Yardım ve Dayanışma Vakfı kuruluş amacını “Milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık aydın gençler yetiştirmek suretiyle toplumun refahıve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışında mağdur, mazlum birey ve toplumların yaralarını sarmak, eğitim, barınma, sağlık, sosyal, kültürülel eve ekonomik ihtiçlarını karşılamak ve bu çerçevede ulusal ve uluslar arası yardım kuruluşları ile işbirliği yapmak” olarak duyurdu.

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