AK Parti'li Zengin'den hayvan hakları yasası hakkında açıklama

AA 16 Şubat 2021 Salı 12:52 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:52

Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan hakları ile yaptıkları kanun çalışmasının, en önemli çalışmalardan biri olduğunu söyledi. Bu konuya kamuoyunun büyük alakası bulunduğuna işaret eden Zengin, "Meclis'te siyasi partilerin daha evvel yaptığımız araştırma komisyonunda ortak kanaatini alarak büyük hassasiyetle yürüttüğümüz çalışma. Hakikaten sonuna geldi. Son günlerde kamuoyunda, 'İşte çıkmadı, çıkmayacak' gibi tartışmaların olduğunu görüyorum. Bunu açık ve net biçimde ifade etmek istiyorum. Hayvan haklarına dair kanunu çok kısa süre içinde tamamlayacağız. Zaten Meclis'teki çalışmalarımızı yaptık. Karar vermemiz gereken birkaç başlık kaldı." diye konuştu.

Yapılacak kanunla Türkiye'de ilk defa hayvanların mal olarak görülmekten çıkacağını ve hukuken canlı olarak kabul edileceğini vurgulayan Zengin, "Hayvanları eziyet ederek kasten öldürmek, eziyet etmek, işkence etmek suç haline gelecek bu kanunla. Bu manada bunu yaparken de buradaki kriter, tabii insanlarla alakalı işlenen suçlar var. Onlarla ilgili ne yapıyorsak, bunlara bakarak kıyas usulü ile hazırlamaya gayret ettik. Kamuoyu ile pek çok maddesini zaten paylaştım. Çok kısa süre içinde insanlarımız, kanun teklifinin tamamını Meclis'e sunduğumuzda görecekler. Bu manada hayvanseverlerin de son derece memnun olacakları kanun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zengin, kanunu yaparken hayvanseverleri, sivil toplum kuruluşlarını da dinlediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Tüm bakanlıklarımızla, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Hazine, İçişleri ve Adalet bakanlıklarıyla bir araya gelerek kanunu yaptık. O yüzden kapsamı son derece farklı bakanlıkları ilgilendiren, sadece bir bakanlığı değil, birden fazla bakanlığın koordineli çalışmasıyla yürütülebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de muazzam hızda artan hayvan popülasyonu var. Bu manada özellikle kısırlaştırmanın muhakkak çok önem arz ettiği, hayvanların tedavi edildiği, barınma şartlarının iyi hale getirildiği, bunların da bu işlerinde belediyelerin asli sorumlukları arasına girdiği çok önemli bir kanundan bahsediyoruz. Ben şunu hayvanseverlerden rica ediyorum. Bu konuyla alakalı gayretleri, iyi niyetleri lütfen kanunu destekleyecek şekilde değerlendirsinler. Buradaki bütün arzumuz, hayvanlarımız iyi şartlarda yaşasın ve bir taraftan da hayvanseverlerin bu kadar yıldır korumak için uğraştıkları, gayret gösterdikleri şeyler hayata geçme imkanı bulsun. Burada iyi niyetlerin korunmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Zengin, Türkiye'de ilk defa, "Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulduğunu sözlerine ekledi.