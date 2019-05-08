AK Partililere dört koldan İstanbul görevi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimleri için çok yönlü bir kampanya yürüterek, partideki görevlendirmelerin de birbirini tamamlayacak şekilde koordine edilmesi için talimat verdi. İstanbul seçimlerinde AK Parti’nin koordinasyonunu Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kampanyayı Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal koordine edecek. Başkan Erdoğan da ilçe mitingleriyle kampanyayı yürütecek. Ayrıca İstanbul il başkanlığı da, teşkilat arasındaki koordinasyonu yapacak.

SİVAS VE TRABZONLULAR

“Ben de ilçe mitingleri yapacağım” diyen Başkan Erdoğan’ın, Ramazan ayı olması dolayısıyla zaten iftar programları nedeniyle halkla iç içe olunacağını kaydettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, demografik nüfus yoğunluğu olan illerin milletvekillerinin de İstanbul programlarında görevlendirmelerini istedi. Sivas, Tokat, Samsun, Trabzon gibi İstanbul’da nüfus yoğunluğu olan illerin vekilleri hemşerileriyle programlarda buluşacak. Programların, vatandaşları rahatsız edecek şekilde değil, planlı şekilde yürütülmesi sağlanacak.