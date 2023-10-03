AK Parti'nin acı kaybı: Tahir Öztürk vefat etti

Ankara'da kalp krizi geçiren Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tahir Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Ruhu şad, mekânı cennet olsun. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) October 3, 2023

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.