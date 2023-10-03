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Politika

AK Parti'nin acı kaybı: Tahir Öztürk vefat etti

23 ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

3 Ekim 2023 Salı 22:12 - Güncelleme:
AK Parti'nin acı kaybı: Tahir Öztürk vefat etti
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Ankara'da kalp krizi geçiren Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tahir Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEVDET YILMAZ: RUHU ŞAD, MEKÂNI CENNET OLSUN

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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