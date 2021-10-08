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Politika

AK Parti'nin başlattığı projeyi sahiplenen İmamoğlu'na cevap: Bir heykel değil tabii

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2017 yılında İstanbul'da AK Parti belediyesinin başlattığı projeyi sahiplenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına cevap verdi.

8 Ekim 2021 Cuma 06:56 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 07:12
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Dünya'da tekti, şimdi değil" diyerek paylaştığı mesaja cevap verdi.

İmamoğlu'nun "İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar." diyerek duyurduğu habere Göksu şu cevabı verdi:

"AK Parti'nin İstanbul'daki vizyoner belediyeciliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2017 yılında TÜBİTAK'la başlattığımız projenin tamamlanmasıyla birlikte, CHP'li İBB yönetimi de ilk defa Milli Teknoloji Hamlesi ile tanıştı. Bir musluk, heykel değil tabi..."

"CHP'Lİ İBB'NİN SİYASETİNE BOŞUNA "GUGUK KUŞU" SİYASETİ DEMİYORUZ!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti döneminde başlatılan projeyi İBB yönetiminin sahiplenmesine tepki gösterdi.

Kabaktepe "Guguk kuşlarının" özelliklerine değindiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li İBB'nin siyasetine boşuna "Guguk Kuşu" siyaseti demiyoruz! Yuva yapmaz, kuluçkaya yatmaz, başkasının yuvasına hazıra konar."

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