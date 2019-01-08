AK Parti'nin çalışmasını örnek gösteren CHP'li kürsüden indirildi

Türkiye'nin kutuplaştığını iddia ederek algı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), AK Parti'nin bir çalışmasını örnek gösteren mecli üyesinin kürsüden indirdi.

CHP'nin aday tanıtım toplantısında konuşma yapan CHP Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Ali Aytaç, Sarıyer çalışmalarının tanıtılmasında AK Parti'nin iletişim stratejisinden övgüyle bahsetti. Konu hakkındaki fikirlerini beyan eden Aytaç'ın konuşmasına müdahale edildi. Aytaç konuşmasını tamamlamadan kürsüden inmek zorunda kaldı.

2015'te de sosyal medyada Ak Parti’nin özürlü politikalarını öven Trabzon Köprübaşı CHP İlçe Başkanı Muhammet Sancak disipline sevk edilerek savunması istenmişti

Kılıçdaroğlu politikası: Muhalif sesleri kes

Türkiye'nin demokrasi konusunda katettiği yolu görmezden gelerek her konuşmasında hükümete yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki muhalif sesleri kıstırarak partideki hegemonyasını güçlendiriyor.

CHP yönetimine karşı en ufak eleştiride bulunan üyeler, ya ihraç kararıyla partiden atılıyor ya da pasifize edilerek susturuluyor. Muharrem İnce ile koltuk savaşına giren Kılıçdaroğlu, İnce'yi pasifize ederek yolundan kaldırdı. İsmi defalarca skandallarla gündeme gelen Öztürk Yılmaz ise Kılıçdaroğlu'nu eleştirince partiden ihraç edildi.