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Politika

AK Parti'nin hizmetlerle dolu bir yıl geride kaldı... Peki o sırada muhalefet ne yaptı?

AK Parti, sosyal medya hesabından hükümetin bir yılda yaptığı hizmetleri konu alan video yayımladı. Buna karşılık olarak AK Parti Gençlik Kolları da muhalefetin son bir yılda yaptığı skandal açıklamaları konu alan bir paylaşımda bulundu. İki video karşılaştırıldığında muhalefetin Türkiye'ye karşı sürekli bir karalama içerisinde olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. İşte o paylaşımlar...

31 Aralık 2022 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
AK Parti'nin hizmetlerle dolu bir yıl geride kaldı... Peki o sırada muhalefet ne yaptı?
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AK Parti ve AK Parti Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımlar viral oldu. AK Parti'nin '2022 yılında neler yaptık? Başlasın Türkiye Yüzyılı...' notuyla paylaşılan videoda son bir yılda hükümet tarafından yapılan hizmetler yer aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Karadeniz'de 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi ve EYT düzenlemesi' gibi birçok icraatların yer aldığı video sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

O SIRADA MUHALEFET NE YAPTI?

AK Parti Gençlik Kolları da Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise 'O sırada muhalefet' başlıklı başka bir video yayımladı. Söz konusu videoda muhalefet tarafından söylenenler ve yapılanlar karşılaştırıldı.

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