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Politika

AK Parti'nin İstanbul'da düzenleyeceği ''Yüzyılın Mitingi'' için çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek 'Yüzyılın Mitingi' için hazırlıklar son sürat sürüyor.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
AK Parti'nin İstanbul'da düzenleyeceği ''Yüzyılın Mitingi'' için çalışmalar devam ediyor
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" öncesi, sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunun güvenlik önlemleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kurulumunun büyük bir kısmının tamamlandığı sahneye dev ekranlar ile ses sistemlerinin yerleştirileceği aktarılan açıklamada, bayraklar, süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, mitinge tarihi katılımın beklendiği ve seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

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