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AK Parti'nin KHK itirazına YSK'dan ret

YSK, AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmasıyla ilgili ikinci itirazını da reddetti.

  • DHA
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AK Parti, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanmamasına ilişkin ikinci kez YSK’ya itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti.
 

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