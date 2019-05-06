AK Parti'nin KHK itirazına YSK'dan ret
YSK, AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmasıyla ilgili ikinci itirazını da reddetti.
- DHA
AK Parti, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanmamasına ilişkin ikinci kez YSK’ya itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, AK Parti’nin ikinci başvurusunu da reddetti.
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