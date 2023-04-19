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Politika

AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde, İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AK Parti'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı.

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