AK Parti'nin sandalye sayısı 291'e yükseldi
Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın katılımıyla AK Parti'nin sandalye sayısı 291'e yükseldi.
- AA
Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 291'e çıktı.
Akkal'ın istifasıyla, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 39'a düştü.
TBMM'de CHP'nin 142, HDP'nin 65, MHP'nin 50, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Demokrat Partinin 1, Büyük Birlik Partisinin 1 milletvekili bulunuyor.
TBMM'de 2 de bağımsız milletvekili yer alıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.