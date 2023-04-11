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Politika

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı

AK Parti Seçim Beyannamesi için hazırlıklar tamamlandı. Beyannamede, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan 23 başlık yer alıyor. Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların ön plana çıktığı beyanname bugün açıklandı.

11 Nisan 2023 Salı 16:27 - Güncelleme:
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı
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AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan beyanname 23 başlıktan oluşuyor.

Slogan, "Doğru Adımlarla Yola Devam","Türkiye için hemen şimdi"

TEMA "DOĞRULUK

Beyannamede "doğruluk" teması öne çıkacak.

'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yer alacak. Kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar anlatılacak. İcraatlar hatırlatılacak.

Gençler ve kadınlar için ayrı başlık açılacak. Ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanlarına da vurgu yapılacak.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE REFAH PAYI

Beyannamede çalışma hayatına ilişkin maddeler de dikkat çekti:

Çalışanlar ve emekliler enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı almaları sağlayacak.

DEPREM BÖLGESİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm adımları ağırlıklı olacak.

Bunun yanısıra AK Parti seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi.

Milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş ve broşürler kamuoyuyla paylaşıldı.

AK Parti, 600 milletvekili adayını da seçmene tanıtacak.

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