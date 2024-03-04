AK Parti'nin yeni videosu gündem oldu! Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İBB'ye göndermede bulunan video yayınladı.

İBB'nin sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına vurgu yapılan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." notu ile paylaşıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, MHP'nin daha önce aynı başlıkla paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan videosunu alıntılayarak paylaşımda bulundu.