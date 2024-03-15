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Politika

AK Parti'nin 'Yeniden' Büyük İstanbul Mitingi için tarih belli oldu: İşte detaylar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Mitingi'nin detaylarını açıkladı. Kabaktepe, mitingin 24 Mart Pazar günü saat 14.00'da Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

15 Mart 2024 Cuma 22:41 - Güncelleme:
AK Parti'nin 'Yeniden' Büyük İstanbul Mitingi için tarih belli oldu: İşte detaylar
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AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nin detayları belli oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Mitingi'nin detaylarını açıkladı.

Kabaktepe, mitingin 24 Mart Pazar günü saat 14.00'da Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mitinge ilişkin şu ifadelere yer verdi:

'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.

Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz.

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