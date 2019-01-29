AK Parti’nin kadın adayları buluşuyor
Başkan Erdoğan’ın yarın açıklayacağı AK Parti’nin yerel yönetim manifestosundan önce Ankara’da bir başka önemli buluşma gerçekleşecek.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, tüm kadın adayları bugün Ankara’da bir araya getirerek bir anlamda seçimin startını veriyor. AK Parti’nin, biri büyükşehir, 21 ilçe ve bir de belde olmak üzere toplamda 23 belediyede kadın adayı bulunuyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Yerelde kadının işi daha zor. Yerel yönetimler, zihinsel olarak hazırlanmamış. Teşkilatlar istiyor ama yerelde zor olacağını düşünerek ‘bizde olmaz’ diyebiliyorlar. Belli zincirlerin kırılabilmesi için bizim daha çok çalışmamız lazım” diye konuştu.
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