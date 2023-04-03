İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2156
  • EURO
    20,8305
  • ALTIN
    1209.48
  • BIST100
    4773.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'ye geçen Koray Aydın'ın eski danışmanı: İstifa etmekte geç kaldım
Politika

AK Parti'ye geçen Koray Aydın'ın eski danışmanı: İstifa etmekte geç kaldım

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Koray Aydın'ın eski danışmanlarından Vehbi Yaşar, istifa etmekte geç kaldığını, partide ayrılıkların devam edeceğini belirtti.

3 Nisan 2023 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
AK Parti'ye geçen Koray Aydın'ın eski danışmanı: İstifa etmekte geç kaldım
ABONE OL

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Yenimahalle meclis üyesi Vehbi Yaşar, HDP'nin 7'li koalisyona katılmasına ses çıkarmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Daha sonra da İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katıldı.

"100 YILLIK CUMHURİYETİ YIKMAYA ÇALIŞIYOR"

A Haber'e konuşan Yaşar, "Ayakları uçlarının nereye dayandığı belli olmayan kimisi doğrudan İngiliz trollere bağlı olduğunu söylüyor diğerleri başka yerlere bağlı olduğunu söyleniyor. Bir kısmı da Pensilvanya'ya bağlı olarak bu kararları aldığı söyleniyor. Kendilerine göre 100 yüzyıllık cumhuriyeti yıkarak yeni bir yapılandırmadan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMEKTE GEÇ KALDIM"

Yaşar, "Duygu düşüncelerime tamamen ters olan bir yapının içerisinde yer almam ve bundan dolayı beklemem, geç kaldığımı düşünüyorum, bu kararımda geç kaldığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın eski danışmanlarından olan Vehbi Yaşar, eski partisindeki bitmek bilmeyen krizlere vurgu yaptı. Önümüzdeki günlerde de yeni istifaların gelebileceğinin sinyalini verdi.

Yaşar, "Çok insanın bu yönde beklentisi var, çok arkadaşımızın benim gibi duygu düşünceleri hasıl oldu ama benim gibi seslendirmediklerine şahidim." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını da eleştiren Yaşar, yedili koalisyonun yol haritasına da tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN KARANLIK"

Yaşar, "Sayın 'Mister Kemal' diyelim biz artık ona ne taviz verirseniz verin o yeter ki 'Mister Kemal' koltuğa otursun ki gibi bir zihniyet mantalite yatıyor, bu da Türkiye'nin geleceği açısından karanlık diye düşünüyorum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.