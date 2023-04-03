AK Parti'ye geçen Koray Aydın'ın eski danışmanı: İstifa etmekte geç kaldım

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Yenimahalle meclis üyesi Vehbi Yaşar, HDP'nin 7'li koalisyona katılmasına ses çıkarmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Daha sonra da İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katıldı.

"100 YILLIK CUMHURİYETİ YIKMAYA ÇALIŞIYOR"



A Haber'e konuşan Yaşar, "Ayakları uçlarının nereye dayandığı belli olmayan kimisi doğrudan İngiliz trollere bağlı olduğunu söylüyor diğerleri başka yerlere bağlı olduğunu söyleniyor. Bir kısmı da Pensilvanya'ya bağlı olarak bu kararları aldığı söyleniyor. Kendilerine göre 100 yüzyıllık cumhuriyeti yıkarak yeni bir yapılandırmadan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMEKTE GEÇ KALDIM"



Yaşar, "Duygu düşüncelerime tamamen ters olan bir yapının içerisinde yer almam ve bundan dolayı beklemem, geç kaldığımı düşünüyorum, bu kararımda geç kaldığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın eski danışmanlarından olan Vehbi Yaşar, eski partisindeki bitmek bilmeyen krizlere vurgu yaptı. Önümüzdeki günlerde de yeni istifaların gelebileceğinin sinyalini verdi.

Yaşar, "Çok insanın bu yönde beklentisi var, çok arkadaşımızın benim gibi duygu düşünceleri hasıl oldu ama benim gibi seslendirmediklerine şahidim." şeklinde konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını da eleştiren Yaşar, yedili koalisyonun yol haritasına da tepki gösterdi.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN KARANLIK"



Yaşar, "Sayın 'Mister Kemal' diyelim biz artık ona ne taviz verirseniz verin o yeter ki 'Mister Kemal' koltuğa otursun ki gibi bir zihniyet mantalite yatıyor, bu da Türkiye'nin geleceği açısından karanlık diye düşünüyorum." dedi.