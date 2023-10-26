Akbaşoğlu: Dün bizi Anadolu'dan sürmek isteyenler bugün Gazze'ye saldırıyor

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE VE KALKINMAYLA TAÇLANDIRMAK İÇİN SESSİZ DEVRİMLERE İMZA ATTIK"



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü tebrik etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet kurulduğunda tam bağımsız Türkiye ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış bir Türkiye hedefi ortaya koyduğunu belirten Akbaşoğlu, "100. yılında, son 21 yılda iktidarlarımızla beraber, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhuriyetimizi yükseltmek, bayındırlığımızı artırmak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle ve kalkınmayla taçlandırmak noktasında sessiz devrimlere imza attık. Bu büyük meşaleyi 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bizden sonra gelecek nesillere salimen ve emin bir şekilde aktarmak noktasında kararlılıkla yol yürüdük." dedi. Her bir Cumhuriyet Bayramı'nda bir şaheser olarak açılışa şahit olduklarını kaydeden Akbaşoğlu en son yerli otomobil Togg'un fabrikasının açıldığını hatırlattı.

Geçmişte, Türk milletini yurdundan etmek isteyenler olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Dün aziz milletimizi yurdundan etmek isteyenler, Anadolu'dan bizi sürmek isteyenler, emperyalist ve Siyonistler bugün Gazze'ye saldırıyorlar; dün Anadolu'ya saldıranlar bugün Filistin'e, Gazze'ye birlik ve beraberlik içerisinde saldırıyorlar." diye konuştu.

Ecdadın dört asır önce Bosna'da Hırvatları, Sırpları, Boşnakları, Kudüs'te Hristiyanları ve Yahudileri adalet ve merhametle yönettiğini anımsatan Akbaşoğlu bunun tarihe "Osmanlı Barışı" olarak altın harflerle yazıldığını söyledi.

Türkiye'nin insanlığın adalet ve merhamet sesi olduğunu kaydeden Akbaşoğlu bunu cumartesi günü bütün dünyaya İstanbul'dan haykıracaklarını söyledi.

Öte yandan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte 30 Ekim -1 Kasım, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh'un 8-10 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkereleri okundu.

Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurulda CHP milletvekillerinin sıralarında Türk bayrakları koyduğu dikkati çekti.