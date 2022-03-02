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Politika

Akbaşoğlu'ndan ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefet partilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili çalışmalarına ilişkin, “Cumhurbaşkanını kim seçecek? Millet mi, Meclis mi? Önerdikleri sistemin açmazı, çıkmazı, çelişkisi ve altının bomboş olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu için tek başına veya topluca cevap veremediler, veremezler” dedi.

IHA2 Mart 2022 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:00
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, muhalefet partilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili açıklamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "28 Şubat ittifakına tek bir soru sordum: Cumhurbaşkanını kim seçecek? Millet mi, Meclis mi? Önerdikleri sistemin açmazı, çıkmazı, çelişkisi ve altının bomboş olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu için tek başına veya topluca cevap veremediler, veremezler. Zira son sözü doğrudan millet mi söyleyecek, yoksa vesayet odaklarının rol alabileceği eski sisteme geri mi dönülecek? Gerçek şu ki; milletimiz elindeki yetkinin alınmasına rıza göstermez. Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi durumunda da parlamenter sistem yürümez. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, evet tek tek veya 6+1 topluca fark etmez kamuoyu net cevabınızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

  • Muhammet Emin Akbaşoğlu
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