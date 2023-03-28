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Politika

Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sözünüzün de imzanızın da güvenilmez olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim videosuna tepki göstererek, 'Sayın Kılıçdaroğlu, verdiğiniz nice namus sözünüzü çiğnediğinizi, sözünüzün de imzanızın da güvenilmez olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz.' ifadesini kullandı.

AA28 Mart 2023 Salı 14:32 - Güncelleme:
Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sözünüzün de imzanızın da güvenilmez olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz
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Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, seçim propaganda videosundaki "Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek." mesajını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun, daha önce de defalarca "namus sözü" verdiğini, ancak sözlerinin hiçbir kıymetiharbiyesinin olmadığını yine kendisinin ispatladığını belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu 'aldığımız belediyelerde hiç kimse işinden, aşından olmayacak' dediği halde, verdiği namus sözünü ayaklar altına aldı, on binlerce çalışanı işinden etti.

CHP Genel Başkanı olarak, altılı masada bir partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledi, kendi kendini yalanladı. Sayın Kılıçdaroğlu, verdiğiniz nice namus sözünüzü çiğnediğinizi, sözünüzün de imzanızın da geçersiz ve güvenilmez olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. O sebeple sözünüzden dönmeyeceğinizi tekraren hatırlatmak gereği duyuyorsunuz ama nafile, bu sefer kimseyi aldatamayacak, kandıramayacaksınız.

Milletimiz, Biden'ın masasının, umut dolu geleceğimizi ve güzel baharımızı kara kışa çevirmesine asla müsaade etmeyecek."

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