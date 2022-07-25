Akçay'dan CHP'nin amaç taşımayan çağrısına tepki: Siyasi istismardan öte bir amaç

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının araştırılmasına yönelik verdiği genel görüşme önergesini görüşmek için 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdığını hatırlattı.

CHP'nin, toplumu kışkırtan ve kara propaganda yapan, Türkiye düşmanlarının odağı haline gelen Türk Tabipleri Birliğinin arka bahçesi haline geldiğini ifade eden Akçay, "CHP vermiş olduğu bu önergeyle terörle mücadeleye karşı çıkacak kadar alçalan, teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körükleyen Türk Tabipleri Birliği merkez yönetiminin aparatı haline geldiğini bir kez daha gösteriyor." dedi.

27. Yasama Dönemi'nde hayata geçirilen Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarına, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaların artırıldığını kaydeden Akçay, düzenlemeyle failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının, takdiri indirim kapsamı dışında tutulduğuna dikkati çekti.

Akçay, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile suçun konusunun sağlık hizmeti olması halinde verilecek cezanın altıda biri oranına kadar artırıldığını, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu ve kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunun, tutuklama kapsamına alındığını vurguladı.

27. Yasama Dönemi'nde sağlık çalışanlarına, kadınlara ve çocuklara şiddeti önlemeye yönelik bu düzenlemelere ilaveten düzenlemeler yapılabileceğini belirten Akçay, "MHP olarak yalnızca sağlık çalışanlarına değil, toplumdaki her türlü şiddetin nedenlerinin araştırılmasının, görüşülmesinin ve buna yönelik kanuni düzenlemelerin yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ancak bu görüşmelerin ve düzenlemelerin 1 Ekim 2022'de Meclis açıldıktan sonra bütün partilerin katılımıyla yapılmasında fayda görüyoruz. Bu nedenle siyasi istismardan öte bir amaç taşımayan CHP'nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

