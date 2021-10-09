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Politika

Akıl almaz senaryo! Kılıçdaroğlu gerilim için ''silaha'' sarıldı

Bir süredir gerilim stratejisi izleyen Kılıçdaroğlu, ‘siyasi cinayetler konusunda kaygım var' diyerek işi bir adım daha ileri götürdü. AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu sert çıktı: Kendi yaptıkları ve planladıklarını iktidara yamamaya çalışıyor.

9 Ekim 2021 Cumartesi 08:12 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 08:12
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Kılıçdaroğlu, "2023 öncesi sokağa silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilirler" iftirasını attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü, Karar ve Cumhuriyet gazetelerine verdiği röportajda akıl almaz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, hayali bir gerilim ve çatışma senaryosu yazdı. Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği günlerde, masum vatandaşlardan yana olmak yerine katillerden yana olmayı seçen Kılıçdaroğlu, "2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilirler" iftirasında bulundu.

PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bu sözlere tepki gösterdi. Akbaşoğlu, CHP'nin, mızıkçılık peşinde olduğunu ifade ederek, "Kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara önde olduğu görülüyor. Korku sarmış kendilerini. Nasıl planlar içerisinde oldukları görünüyor. Kendi yapmayı planladıklarını iktidara yamamaya çalışıyor" dedi.

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