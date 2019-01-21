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FETÖ darbesinin sivil yöneticilerine 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Akıncı Üssü davasında mütalaa açıklandı: Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

  • AA
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.
 
Davada sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
 
Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ve darbe girişimini sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
 
15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun ve darbe girişiminde hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
 
Darbe gecesinde Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
 
Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
 
TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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