Aklınıza şimdi mi geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘Şura-yı Devlet’ten Danıştay’a Uluslararası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada jüristokrasinin demokrasiye karşı büyük bir tehlike olduğunu belirterek Danıştay’ın Öğrenci Andı hakkında verdiği kararı eleştirdi. 24 Haziran seçimleriyle Başkanlık Sistemi’ne geçildiğini kaydeden Erdoğan “Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmesi mümkün değildir” dedi. Yeni sistemin en önemli özelliğinin yürütmede çift başlılığı sona erdirmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan millet iradesinin anti demokratik kurum ve kuruluşlarla frenlenmesini hedefleyen çarpık anlayışın hala devam ettiğini söyledi.

HESABINI KİM VERECEK

Erdoğan “Bazı uygulamalar görüyorum ki maalesef çift başlılık değil hatta hatta çok başlılığa doğru giden bir süreç var. Şura-yı Devlet nedir, Danıştay nedir? Şura-yı Devlet, devletin danışması veya danıştığı organ. Peki karar, icra bu kimin? İşte bu da yerindelik anlamıyla idarenindir” diye konuştu. Yaşadığı bir olayı anlatan Erdoğan şunları söyledi: “Olay İzmir Limanı’nın biz ihalesini yapıyoruz ve Danıştay’da ihaleyi 2 yıl bekliyor, alacak kişi de vazgeçiyor ve biz 1 milyar dolar kaybediyoruz. Şimdi bunu bana, Allah aşkına, Danıştay neyle izah edecek? 1 milyar doların hesabını kim verecek? Kalkarsın seri olarak ne düşünüyorsan bize bildirirsin ondan sonra biz de kararımızı veririz ama 1 milyar doların bedelini bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yok.”

JÜRİSTOKRASİ UYARISI

Benzer bir durumun idarede yaşanması durumunda bütün yargı organlarının idarenin üzerine çullandığını hatırlatan Erdoğan “Ama Danıştay ağırdan aldığı zaman kim bunun hesabını soracak? Bu hesabı soracak olan merci yok” ifadesini kullandı. Buna benzer çok örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan son anayasa değişikliğinin hala Danıştay’a nüfuz etmediğini, Danıştay’ın bunu uygulamaya koymadığı değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yargı organlarının kanuni çerçeveye sadık kalarak hareket etmesinin çok daha önemli olduğunu belirterek “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı nasıl demokrasinin olmazsa olmaz şartıysa, jüristokrasi de büyük bir tehdittir. Yargının öncelikle kendi itibarını tehlikeye atan jüristokrasi tuzağına düşmesini engelleyecek en önemli unsur, kararlarını verirken yetkilerini aşmamaya göstereceği özendir” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:”Yasayı uygulamak yerine yasa koyucu gibi hareket etmek, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını yerindelik denetimini de içine alacak şekilde genişletmek asla doğru değildir. Merak ediyorum, yerindelik görevi veya hakkı idareye mi ait yoksa yargıya mı ait? Bunun kavgasını 16 yıldır hep verdik, hala veriyoruz. O zaman yargı gelsin, idare görevini de üstlensin. Bir taraftan kalkıp bunların ayrılığından bahsediyoruz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, yerindelik yetkisini de yargı kendinde kullanıyor. Böyle bir şey olamaz.”

KARAR MERCİ KİM

Danıştay’ın bir istişari organ görevini ifa etmesi gerektiğinin üzerinde duran Erdoğan “Yok ‘ben karar merciyim’ diyorsa, o zaman biz burada niye duruyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini hazırlamadan önce Danıştay’dan bunu soracak, oradan izin alacak, müsaade alacaksak o zaman ben bu makamda durmayayım, çekeyim gideyim. Böyle şey olur mu?” diye sordu.

5 YILDIR NEREDEYDİNİZ

Kuvvetler ayrılığının aynen uygulanması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “İşimize geldiği gibi uygularsak neticeye varamayız. Ondan sonra 2 yıl geçer, bize bir dönüşün yapılması, bir milyar doları da orada kaybedersin” diye konuştu. Her zaman böyle olmadığını, bazen 5 yıl olduğuna değinen Erdoğan, “İşte şimdi oldu ya... Danıştay, 5 yılda ant ile ilgili karar veriyor. 2013’te neredeyseniz? 2018’e kadar niçin bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi? Yanlış olduğu zaman da bunu söylemek zorundayız. Çünkü millet, tokatı atması gerektiği zaman bana atıyor, size atmıyor. Meydanlara çıktığımız zaman, yuhlaması gerektiği zaman bizi yuhluyor, sizleri yuhlamıyor. Hesabı veren biziz. Onun için biz de sizlerden gecikmeyen adil kararlar bekliyoruz.”

VESAYETÇİ ZİHNİYET

“Türkiye’de vesayetçi zihniyetin hortlatılmasına asla göz yummamalıyız” vurgusu yapan Erdoğan “Türk yargısı inanıyorum ki hukuku statükonun emrine veren zihniyetin hortlamasına müsaade etmeyecektir. Bu çerçevede son günlerde yaşanan kimi tartışmaların da hukuki süreç içerisinde çözüme kavuşturulacağına inanıyorum” dedi.

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