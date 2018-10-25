Aklınıza şimdi mi geldi
Başkan Erdoğan, Danıştay üyelerini Külliye’de ağırladı, 8. Dairenin ant kararını eleştirdi: Danıştay, 5 yılda ant ile ilgili karar veriyor. 2018’e kadar niçin bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘Şura-yı Devlet’ten Danıştay’a Uluslararası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada jüristokrasinin demokrasiye karşı büyük bir tehlike olduğunu belirterek Danıştay’ın Öğrenci Andı hakkında verdiği kararı eleştirdi. 24 Haziran seçimleriyle Başkanlık Sistemi’ne geçildiğini kaydeden Erdoğan “Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmesi mümkün değildir” dedi. Yeni sistemin en önemli özelliğinin yürütmede çift başlılığı sona erdirmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan millet iradesinin anti demokratik kurum ve kuruluşlarla frenlenmesini hedefleyen çarpık anlayışın hala devam ettiğini söyledi.
HESABINI KİM VERECEK
Erdoğan “Bazı uygulamalar görüyorum ki maalesef çift başlılık değil hatta hatta çok başlılığa doğru giden bir süreç var. Şura-yı Devlet nedir, Danıştay nedir? Şura-yı Devlet, devletin danışması veya danıştığı organ. Peki karar, icra bu kimin? İşte bu da yerindelik anlamıyla idarenindir” diye konuştu. Yaşadığı bir olayı anlatan Erdoğan şunları söyledi: “Olay İzmir Limanı’nın biz ihalesini yapıyoruz ve Danıştay’da ihaleyi 2 yıl bekliyor, alacak kişi de vazgeçiyor ve biz 1 milyar dolar kaybediyoruz. Şimdi bunu bana, Allah aşkına, Danıştay neyle izah edecek? 1 milyar doların hesabını kim verecek? Kalkarsın seri olarak ne düşünüyorsan bize bildirirsin ondan sonra biz de kararımızı veririz ama 1 milyar doların bedelini bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yok.”
JÜRİSTOKRASİ UYARISI
Benzer bir durumun idarede yaşanması durumunda bütün yargı organlarının idarenin üzerine çullandığını hatırlatan Erdoğan “Ama Danıştay ağırdan aldığı zaman kim bunun hesabını soracak? Bu hesabı soracak olan merci yok” ifadesini kullandı. Buna benzer çok örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan son anayasa değişikliğinin hala Danıştay’a nüfuz etmediğini, Danıştay’ın bunu uygulamaya koymadığı değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, yargı organlarının kanuni çerçeveye sadık kalarak hareket etmesinin çok daha önemli olduğunu belirterek “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı nasıl demokrasinin olmazsa olmaz şartıysa, jüristokrasi de büyük bir tehdittir. Yargının öncelikle kendi itibarını tehlikeye atan jüristokrasi tuzağına düşmesini engelleyecek en önemli unsur, kararlarını verirken yetkilerini aşmamaya göstereceği özendir” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:”Yasayı uygulamak yerine yasa koyucu gibi hareket etmek, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını yerindelik denetimini de içine alacak şekilde genişletmek asla doğru değildir. Merak ediyorum, yerindelik görevi veya hakkı idareye mi ait yoksa yargıya mı ait? Bunun kavgasını 16 yıldır hep verdik, hala veriyoruz. O zaman yargı gelsin, idare görevini de üstlensin. Bir taraftan kalkıp bunların ayrılığından bahsediyoruz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, yerindelik yetkisini de yargı kendinde kullanıyor. Böyle bir şey olamaz.”
KARAR MERCİ KİM
Danıştay’ın bir istişari organ görevini ifa etmesi gerektiğinin üzerinde duran Erdoğan “Yok ‘ben karar merciyim’ diyorsa, o zaman biz burada niye duruyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini hazırlamadan önce Danıştay’dan bunu soracak, oradan izin alacak, müsaade alacaksak o zaman ben bu makamda durmayayım, çekeyim gideyim. Böyle şey olur mu?” diye sordu.
5 YILDIR NEREDEYDİNİZ
Kuvvetler ayrılığının aynen uygulanması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “İşimize geldiği gibi uygularsak neticeye varamayız. Ondan sonra 2 yıl geçer, bize bir dönüşün yapılması, bir milyar doları da orada kaybedersin” diye konuştu. Her zaman böyle olmadığını, bazen 5 yıl olduğuna değinen Erdoğan, “İşte şimdi oldu ya... Danıştay, 5 yılda ant ile ilgili karar veriyor. 2013’te neredeyseniz? 2018’e kadar niçin bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi? Yanlış olduğu zaman da bunu söylemek zorundayız. Çünkü millet, tokatı atması gerektiği zaman bana atıyor, size atmıyor. Meydanlara çıktığımız zaman, yuhlaması gerektiği zaman bizi yuhluyor, sizleri yuhlamıyor. Hesabı veren biziz. Onun için biz de sizlerden gecikmeyen adil kararlar bekliyoruz.”
VESAYETÇİ ZİHNİYET
“Türkiye’de vesayetçi zihniyetin hortlatılmasına asla göz yummamalıyız” vurgusu yapan Erdoğan “Türk yargısı inanıyorum ki hukuku statükonun emrine veren zihniyetin hortlamasına müsaade etmeyecektir. Bu çerçevede son günlerde yaşanan kimi tartışmaların da hukuki süreç içerisinde çözüme kavuşturulacağına inanıyorum” dedi.
Sultan Abdülaziz’in konuşması
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Başkan Erdoğan’a günün önemine binaen, Sultan Abdülaziz’in 10 Mayıs 1868 tarihinde Şura-yı Devlet’in resmi açılış töreninde yaptığı konuşma metnini hediye etti.
Güngör: İstişari görevimiz de var
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştayın istişari ve danışma görevi de bulunduğunu hatırlatarakihtiyaç duyulması halinde hukuken gerekli araştırmayı yapmak ve idarelerin hazırlayacağı hukuki metinlere destek olmak amacıyla ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Başkanlık sistemiyle reform süreci yaşayan hukuk düzeninde, bu işlevin uygulanmasına ilişkin üç temel görevin Danıştay yapılabileceğini anlatan Güngör, şunları söyledi: “Hazırlanma sürecinde kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hakkında istişari görüş verilmesi, ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirilmesi, ekonomi, ticaret, sanayi, eğitim, sağlık, turizm, enerji, maden, orman, doğal kaynaklar, ulaşım, altyapı, özelleştirme, iletişim, haberleşme, çevre, imar ve kıyılar gibi kamu yararını yakından ilgilendiren konularda idarece yöneltilen sorular hakkında görüş bildirilmesi şeklinde sıralanabilir. Kanun çalışması yapılırken bu yola başvurulması halinde çıkarılacak kanunun Anayasa ile uyumlu olup olmadığı, uygulanma şartları ve hukuk sistemi üzerindeki etkileri yürürlükten önce değerlendirilecek, olası sorunlar bu aşamada giderilecektir.” Güngör, Danıştay’ın, danışma ve inceleme mercisi olarak da görev yaptığını dile getirerek, şunları söyledi: “Danıştayın verdiği kararların hukuki sınırlar içinde eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Öte yandan özellikle yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır.”
Köhne alışkanlıkları kaldıracağız
Başkan Erdoğan Türkiye’nin ayağına pranga vuran ne kadar köhne alışkanlık varsa ortadan kaldırmakta kararlı olduklarını vurgulayarak “Bunu da yıkan, yok eden, reddimiras yapan bir anlayışla değil gelenekten beslenen bakış açısıyla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Emrini verenden uygulayana sorumlular hesap verecek
Başkan Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Türkiye’ye yaraşır bir ciddiyetle ele alındığını vurgulayarak belli merkezlerde üretilen kara propagandaların hakikati perdelemesine göz yummadıklarını vurguladı. Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerinin elde ettiği, hepsi de teyit edilmiş, bulguları ve belgeleri paylaştıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama birileri rahatsız oluyor. Ve ‘3 gün, 5 gün neredeydiniz?’ diye sorular geliyor. Niye? Sırtında maalesef küfe yok, herhangi bir sorumluluk yok. Rahat rahat soruyor. Bu işin bir akışı var. Sorsan, ‘Viyana Sözleşmesi nedir?’ bundan da haberi yoktur. Bu attığımız adımla da bizler lime lime bunu söktük çıkardık ve hala iş bitmedi. Söküyoruz, çıkarıyoruz ve şimdi dünya bu işi takip eder hale geldi.” Cinayetin üstünün örtülmesine, emri verenden uygulayana kadar tüm sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Erdoğan “Yeni delillere ulaştıkça, şeffaf bir şekilde muhataplarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.
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