İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım gündem oldu
Politika

AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım gündem oldu

Başkan Erdoğan AKM'nin açılışını yaparken, sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım konuşuldu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 07:53 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 07:53
ABONE OL

Taksim'de eski Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılan yeni bina Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Muhteşem bir törenle vatandaşların hizmetine sunulan AKM birçok övgü alırken, sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündem oldu.

Akşener'in yıllar önce yaptığı, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki paylaşımı gündem oldu.

AKM yerine AVM yapılacağını iddia eden Meral Akşener ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Bu paylaşımın sahibi Meral Akşener, AKM'nin yeni binası ile ilgili herhangi bir görüşe yer vermezken, Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.