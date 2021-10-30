AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım gündem oldu

30 Ekim 2021 Cumartesi 07:53 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 07:53

Taksim'de eski Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılan yeni bina Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Muhteşem bir törenle vatandaşların hizmetine sunulan AKM birçok övgü alırken, sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündem oldu.

Akşener'in yıllar önce yaptığı, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki paylaşımı gündem oldu.

AKM yerine AVM yapılacağını iddia eden Meral Akşener ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Bu paylaşımın sahibi Meral Akşener, AKM'nin yeni binası ile ilgili herhangi bir görüşe yer vermezken, Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.