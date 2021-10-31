Sabah 31 Ekim 2021 Pazar 10:31 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 10:31

Türkiye'nin kültür-sanat projesi olarak hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi, Mimar Sinan operasıyla kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan dünya prömiyeri çok beğenildi. Ünü tüm dünyaya yayılan Türk mimarın yaşamından kesitlerin anlatıldığı opera, Mustafa Kemal Atatürk tarafından İran Şahı için sipariş edilen Özsoy operasından sonra, Cumhurbaşkanı talebiyle yapılan ikinci opera özelliğini taşıyor. İlk operayı hazırlayan Ahmet Adnan Saygun'un talebesi Hasan Uçarsu'nun 16 ayda hazırladığı Sinan Operası, sosyal medya ve internet üzerinden de erişime açıldı. Televizyondan da canlı olarak verilen opera prömiyeri, çok yoğun ilgiyle karşılandı. Operanın bitişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve davetliler dakikalarca gösteriyi ayakta alkışladı. Uçarsu'nun iki perdelik operası, Osmanlı tarihinin en büyük sanatçılarından biri olan, İstanbul ve Edirne'nin nefes kesen Süleymaniye ve Selimiye camilerini iktidardaki padişahlar için inşa eden üretken bir 16. yüzyıl mimarı olan Mimar Sinan'a odaklanıyor.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Sabah'ın haberine göre, Mimar Sinan Operası'nın prömiyerini izleyen çok sayıda kişi, tebrik ve beğeni mesajlarıyla tarihi geceyi sosyal medyada paylaştı. Geceyi ilgiyle takip edenlerden Şalom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İva Molinas, "AKM açılışında muhteşem bir opera vardı: 'Sinan' Sahnede: Kanuni Sultan Süleyman, Mihrimah ve Hürrem Sultanlar, Ebussuud Efendi, Mimar Sinan ve Rüstem Paşa. Osmanlı'nın altın dönemleri. Orkestra'yı ünlü şef Gürer Aykal yönetti. Tarihe meraklı olanlar mutlaka izlemeli" sözleriyle duygularını paylaştı. Mimar Sinan Operası'nın halka açık ilk etkinliği ise prömiyerin ardından dün gece AKM'de gerçekleştirildi. Günler öncesinden tükenen biletler nedeniyle kapalı gişe olarak izleyiciyle buluştu. AKM'nin yeniden açılmasının ardından etkinlikler de tüm hızıyla devam ediyor.

İSTANBUL'A YAKIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı AKM'nin yenilenen yüzü, tarihi güne tanıklık eden katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Bakanlığının koordinasyonunda AKM'nin yenilenmesini gerçekleştirdiklerini aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sonuç da çok başarılı. Taahhüt ettiğimiz gibi. Herkesin de takdirini alan bir proje oldu. Çok mutluyuz. Böyle önemli proje, böyle önemli bir günde, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98'inci yılında tüm Türkiye'yle, tüm sanatseverlerimizle buluştu. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

'TOKİ ELİYLE YAPIMINI ÜSTLENDİK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ eliyle AKM'nin yapımını üstlendiklerini belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiğimiz şekliyle de şu an tüm Türkiye'nin, İstanbul'un hizmetine açıyoruz. Birçok konserlerin verileceği, etkinliklerin, kültür faaliyetlerinin yapılacağı bir mekâna İstanbul'umuz kavuşmuş oldu" ifadelerini kullandı.

'ASLA YAPTIRMAYIZ' DEDİLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız 'İstanbul'a, Türkiye'ye yakışır bir kültür merkezi inşa edeceğiz' dediğinde tepkilerle karşılaştı. 'Asla yaptırmayız' diyenler. Şu an sadece İstanbul değil dünyanın en güzel opera binalarından bir tanesi, böyle muhteşem bir eser hayat bulmuş oldu" dedi.

'İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK'

Eski başbakan Tansu Çiller ise "Nihayet İstanbul'umuza yakışan çağdaş bir kültür merkezine kavuştuk. İstanbul bir tarih merkezi, bir medeniyet merkezi, onun bir sembolü olacak burası" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ AKM İNGİLİZ BASININDA

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılmasının yankıları sürüyor. İngiliz basını yeni AKM'yi okuyucularına aktardı. Guardian gazetesindeki haberde "Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul'un sanat ortamını canlandırmak için yeniden açıldı. Son teknoloji kompleks, eski binanın stilini korurken ve tiyatro, kütüphane ve sanat galerilerini içinde barındırıyor" denildi. Haberde 13 yıl aranın ardından gerçekleştirilen restorasyonlar ile AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açmasına da dikkat çekildi. Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde ayrıca AKM'nin yeni halini yansıtan fotoğraflara da yer verildi.