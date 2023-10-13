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Politika

AKPM'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki: Tarihi bir hataya imza atılmıştır

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin skandal kararının 'tarihi bir hata' olduğunu belirtti.

AA13 Ekim 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
AKPM'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki: Tarihi bir hataya imza atılmıştır
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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