Aksakal: CHP sol seçmene zulüm ediyor

Aksakal, yerel seçimlere yönelik ise “Önder Aksakal, sol seçmene solcu bir aday çıkardığında bas bas bağırıyorlar. Vay efendim oyları bölüyor, neyinizi bölüyorum, hepiniz ülkücüsünüz zaten. Ankara’nın sol seçmenine ‘En iyi ülkücü benim’ diye yarış yapan iki adamı çıkarıyorsunuz ve milletten oy istiyorsunuz. Bu sol seçmene yapılmış bir zulümdür” dedi.

CHP’YE YÜKLENDİ

Bülent Ecevit’in CHP’nin son genel başkanı olduğunu belirten Aksakal, şunları söyledi: O tarihten bu yana CHP’nin hiçbir başbakanı olmadı. Ecevit, kendi deyimiyle CHP’nin hastalıklı yapısının başka bir partiye sirayet etmemesi için yeni bir parti kurdu. Oyları bölme iddiaları da bir algı operasyonu.