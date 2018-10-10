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Aksakallı Paşa’dan, Halisdemir’in ailesine ziyaret 

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilerek darbenin önlenmesinde kahramanlık destanı yazan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ve ailesini ziyaret etti.

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Önce Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Şehitliği’ne giden Aksakallı Paşa Halisdemir’in kabrinde dua etti. Şehitlikte yaklaşık yarım saat kalan Aksakallı, daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ni gezdi. Aksakallı, şehidin baba evine geçerek baba Hasan Hüseyin, kardeşler Doğan ve Soner Halisdemir ile bir süre sohbet etti. 

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