Aksakal: Sarıgül’e kapımız açık
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül’ün DSP’den aday olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aksakal “Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül’ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa biz de DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz” dedi.
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