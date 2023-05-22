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Politika

Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi

7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi ve teşkilatlara duyurdu. İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi
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Seçim sonrası ortalarda görünmeyen 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi ve teşkilatlara duyurdu. Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, 24-25 Haziran'da yapılacak.

İYİ Parti, Genel Başkan ile Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi, tüzük değişikliğini içeren 3. Olağan Kurultay'ın 24-25 Haziran'da yapılması kararını aldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in, parti tüzüğünün verdiği yetkiyle aldığı kurultay kararı, parti teşkilatlarına gönderildi.

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