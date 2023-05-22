Seçim sonrası ortalarda görünmeyen 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi ve teşkilatlara duyurdu. Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, 24-25 Haziran'da yapılacak.

İYİ Parti, Genel Başkan ile Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi, tüzük değişikliğini içeren 3. Olağan Kurultay'ın 24-25 Haziran'da yapılması kararını aldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in, parti tüzüğünün verdiği yetkiyle aldığı kurultay kararı, parti teşkilatlarına gönderildi.